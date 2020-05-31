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Bayat Devlet Hastanesi açılışa hazırlanıyor

ÇORUM HABERLERİ  | 31.05.2020 09:09 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye’nin güçlü sağlık sistemi ve alt yapısıyla dünyaya örnek olduğunu söyledi.AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Bayat ilçesini ziyaret ederek, önümüzdeki aylarda açılışı yapılmaya hazırlanan Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye’nin güçlü sağlık sistemi ve alt yapısıyla dünyaya örnek olduğunu söyledi.
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Bayat ilçesini ziyaret ederek, önümüzdeki aylarda açılışı yapılmaya hazırlanan Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Hastane birimlerini gezen Kavuncu’ya hastanedeki çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı bilgi verdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin çöktüğüne dikkat çeken Kavuncu, Türkiye’nin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koordinesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmalarıyla örnek bir mücadele verdiğinin altını çizdi.
AK Parti döneminde sağlık alanında devrim niteliğinde yapılan reformlarla büyük bir atılım gerçekleştirildiğini kaydeden Kavuncu, yapılan düzenlemelerle vatandaşın sağlık hizmetine, ilaca, sosyal hizmetlere ulaşımının hızlandırıldığını ve kolaylaştırıldığının altını çizdi.
Bayat Devet Hastanesi ile ilgili de bilgiler veren Kavuncu, “Eski hastane binası geçtiğimiz yıl yıkıldı. 4 Şubat 2019 tarihinden itibaren ise yeni binaya geçilerek acil servis ve poliklinik hizmeti verilmeye başlandı. 30 yatak kapasitesine mevut olan hastanemiz üç bloktan oluşuyor. Hastanemizde ayrıca 5 poliklinik, 18 hasta, 6 nitelikli, 5 adet ise yoğun bakım yatak sayısı mevcut” dedi.
Yeni binanın ihale bedenin 14 milyon 747 bin TL+ KDV olduğunu dile getiren Kavuncu, bakanlık tarafından bina tefrişatı için aktarılan ödeneğin 2 milyon 687 bin, bina çevresi istinat duvarı için aktarılan ödeneğin ise 400 bin TL olduğunu açıkladı.
Bina ve çevre istinat duvarının yüzde 99 oranında bittiğini geçici kabul işlemlerinin başladığını anlatan Kavuncu, “Bina tefrişatı mobilya, bilgisayar, tıbbi cihazlar vb. alımlarının tamamı yapılmış olup bina içerisinde tefrişat, mobilya vb. yerleştirmeler yüzde 85 oranında yapılmıştır. Şu an için internet, data kontrolleri, havalandırma ve soğutma kontrolleri yapılmakta olup önümüzdeki aylarda Diyaliz Ünitesi dahil olmak üzere tüm bina kullanıma hazır hale getirilerek açılışa hazır olacaktır” dedi.
İncelemeler sırasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, AK Parti Bayat İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu da hazır bulundu.

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