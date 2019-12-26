Bayat ekmekli tarifler: İsrafın önüne geçecek 6 leziz tarif

Türkiye'de, özellikle kentlerde ekmek israfı her geçen gün artıyor. Bu durumun önüne geçmek için aldığınız ekmek sayısını kontrollü bir şekilde devam ettirmeniz son derece önemli. Eğer evinizde bayat ekmek kalıyorsa bunları israf etmek yerine son derece lezzetli bir şekilde değerlendirmeniz de mümkün.
Ekmekisrafetme.com'un verilerine göre durum oldukça vahim;
Araştırmaya göre kişi başı ekmek israfı günlük 20 gr’dır. Bu miktar az gibi gözükse de ülke nüfusu göz önünde bulundurulduğunda israfın yıllık ekonomik boyutu, ekmeğin 2,80 TL olan kg birim fiyatından hareketle 1,5 milyar TL’dir.
Bir yılda israf edilen ekmeğin parasal karşılığı ile:
104 bin aile (5 kişilik) bir yıl boyunca yoksulluk sınırında geçinebilmekte,
162 bin asgari ücretli kişi bir yıl boyunca geçinebilmekte,
460 bin üniversite öğrencisine 12 ay boyunca aylık 280 TL burs verilebilmektedir.
Ya da;
100 yataklı 80 hastane,
Yıllık 500 bin yolcu kapasiteli 18 havaalanı,
16 derslikli 500 okul,
300 öğrenci kapasiteli 250 yurt,
500 kilometrelik bölünmüş yol gibi hizmetlerden herhangi biri yapılabilmektedir.
Ayrıca, 1 günde israf edilen 6 milyon adet ekmek, 4,7 milyon kişinin 1 günlük ekmek ihtiyacını karşılamaktadır.
Bir yılda israf edilen 2,1 milyar adet ekmek, ülkenin 23 günlük ekmek ihtiyacı kadardır. Bir ekmek israfının boyutları görüldüğü üzere son derece çarpıcı. Siz de bu duruma katkı sağlamamak için evinizdeki bayat ekmekleri yeni bir tarife dönüştürerek değerlendirebilirsiniz.
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