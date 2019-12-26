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  4. Bayat ekmekli tarifler: İsrafın önüne geçecek 6 leziz tarif

Bayat ekmekli tarifler: İsrafın önüne geçecek 6 leziz tarif

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Beslenmenin temel unsurlarından olan ekmek, ne yazık ki birçoğumuzun evinde israf oluyor. Bayatlamış ekmekleri atmak yerine bu israfın önüne lezzetli bir şekilde geçebilirsiniz. Bayat ekmekleri nasıl değerlendireceğinizi bilemiyorsanız sizlere tatlısından tuzlusuna kadar yapabileceğiniz 6 enfes tarif veriyoruz. Şimdiden afiyetler...

Bayat ekmekli tarifler: İsrafın önüne geçecek 6 leziz tarif

Türkiye'de, özellikle kentlerde ekmek israfı her geçen gün artıyor. Bu durumun önüne geçmek için aldığınız ekmek sayısını kontrollü bir şekilde devam ettirmeniz son derece önemli. Eğer evinizde bayat ekmek kalıyorsa bunları israf etmek yerine son derece lezzetli bir şekilde değerlendirmeniz de mümkün.

İSRAFIN EKONOMİK BOYUTU DA ÇOK BÜYÜK!

Ekmekisrafetme.com'un verilerine göre durum oldukça vahim;

Araştırmaya göre kişi başı ekmek israfı günlük 20 gr’dır. Bu miktar az gibi gözükse de ülke nüfusu göz önünde bulundurulduğunda israfın yıllık ekonomik boyutu, ekmeğin 2,80 TL olan kg birim fiyatından hareketle 1,5 milyar TL’dir.

Bir yılda israf edilen ekmeğin parasal karşılığı ile:

104 bin aile (5 kişilik) bir yıl boyunca yoksulluk sınırında geçinebilmekte,
162 bin asgari ücretli kişi bir yıl boyunca geçinebilmekte,
460 bin üniversite öğrencisine 12 ay boyunca aylık 280 TL burs verilebilmektedir.

Ya da;

100 yataklı 80 hastane,
Yıllık 500 bin yolcu kapasiteli 18 havaalanı,
16 derslikli 500 okul,
300 öğrenci kapasiteli 250 yurt,
500 kilometrelik bölünmüş yol gibi hizmetlerden herhangi biri yapılabilmektedir.
Ayrıca, 1 günde israf edilen 6 milyon adet ekmek, 4,7 milyon kişinin 1 günlük ekmek ihtiyacını karşılamaktadır.

Bir yılda israf edilen 2,1 milyar adet ekmek, ülkenin 23 günlük ekmek ihtiyacı kadardır. Bir ekmek israfının boyutları görüldüğü üzere son derece çarpıcı. Siz de bu duruma katkı sağlamamak için evinizdeki bayat ekmekleri yeni bir tarife dönüştürerek değerlendirebilirsiniz.

BAYAT EKMEK BÖREĞİ

Arta kalan kahvaltılıklar ve bayat ekmek dilimleriyle pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis bir kahvaltılık. İçerisinde bulunan peynirler ile uzayıp giden bir lezzet bayat ekmek böreği tarifi. Bir dilimiyle misafirlerinizi şaşırtabilir, çocuklarınızı sevindirebilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

BAYAT EKMEKLİ İSKENDER KEBAP

iskender

Bu tarif iskender kebabın sadece kebapçıda yenmeyeceğinin en leziz kanıtıdır. Üzerine bir de bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğinizi söylersek? Tarifin detayları için tıklayın.

BAYAT EKMEK PUDİNGİ

puding

Evet sevgili okur, bayat ekmekten leziz bir tatlı dahi yapabiliriz. Yeter ki israf olmasın! Bayatlamış ekmek dilimleriyle enfes bir tatlı yapmak için detaylarına tıklayın.

BAYAT EKMEKLİ TARATOR

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Bayat ekmekleri nasıl değerlendireceğini bilmeyenler için de güzel bir meze tarifi veriyoruz. Taratoru bir de bu şekilde deneyin, eminiz çok seveceksiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

BAYAT EKMEK ÇORBASI

çorba

Bu sefer ekmeğin yanında değil içinde yiyoruz bayat ekmeği. Oldukça doyurucu bir çorba olan bayat ekmek çorbasını tüm kış sıkılmadan içebilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

BAYAT EKMEKLİ ÇİKOLATALI TATLI

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Tatlıseverleri mutlu edecek bir tarif daha! Bol çikolatalı, kek görünümlü lezzeti beş çayı için hazırlayabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
israf bu şekilde önlenmez,önce gelir adaleti israfını çözmeniz lazım...bu işler mongol ca...
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