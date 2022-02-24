Bayat ekmeleri değerlendirmek için: Yerken tadı damağınızda kalacak çikolatalı brownie pasta tarifi!

Ertesi güne kalan bayatlamış ekmekleriniz ile enfes bir lezzete imza atabilirsiniz. Enfes tatlılar yapmak için bayatlamış ekmekleri fırsata çevirebilirsiniz. Böylelikle mutfağınızda hiçbir şeyin ziyan olmamasına katkıda bulunurken aynı zamanda yepyeni tarifler deneyebilirsiniz. Hazırlaması oldukça pratik olan Brownili pasta için rondodan geçirilmiş ekmek kırıntıları yeterli! Çay ve kahve saatlerinize eşlik edecek olan bayat ekmekten brownie pasta tarifi, misafirlerinizi mest edecek! Çikolatanın ve bayat ekmeğin buluştuğu brownili pasta tarifi vazgeçemeyeceğiniz tatlılar arasında yerini alacak. İşte, bayatlamış ekmek kullanarak yapabileceğiniz brownie tarifi!

BAYAT EKMEKLERİNİZDEN YAPABİLECEĞİNİZ BROWNİE PASTA TARİFİ

MALZEMELER

1 bütün bayat ekmek

4 tane yumurta

2 bardak ılık süt

1,5 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı toz şeker

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı kakao

Aldığı kadar un

2 yemek kaşığı damla çikolata

İsteğe göre ceviz, fındık, kuru meyve, beyaz çikolata gibi ürünler konulabilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ TOPLARI İÇİN

200 ml krema

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 çay bardağı pudra şekeri

ÜZERİ İÇİN

1 su bardağı eritilip sütle açılmış çikolata sos

HAZIRLANIŞI

İlk önce bayat ekmekleri incecik olana kadar rondodon geçirin.

2 bardak ılık sütü ilave ederek bayat ekmeklerin yumuşamasını bekleyin.

Daha sonra mikser yardımıyla çırpın ve kenara alın.

Yumurtayı ve şekeri 5 dakika kadar çırpın.

Daha sonra sıvı yağı ekleyin ve süt ile bayat ekmeği karışımın üzerine ilave edin.

Karışımın üzerine kakao, kabartma tozu, vanilya ve aldığı kadar unu ekleyerek çırpın. İsteğe göre damla çikolatayı ekleyin ve kek kalıbına karışımın yarısını dökün.

Pudra şekeri, krema ve Hindistan cevizini yoğurun ve elde ettiğiniz topları kekin üzerine dizin.

Kalan kek karışımını da topların üzerine gezdirin.

180 derecelik fırında pişirin.

Fırından çıkardığınız kek ılıdıktan sonra üzerine bolca çikolata sos gezdirin ve süsleyin.

Sosu çekmesi için yarım saat bekleyip dilimleyebilirsiniz.



