YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Bayat ekmeleri değerlendirmek için: Yerken tadı damağınızda kalacak çikolatalı brownie pasta tarifi!

Bayat ekmeleri değerlendirmek için: Yerken tadı damağınızda kalacak çikolatalı brownie pasta tarifi!

24.02.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayatlayan ekmekleri kullanarak lezzetli browni pasta yapabilirsiniz! Mutfağınızda bayatlayan ekmekleri çöpe atmak yerine, çay ve kahve saatlerinize tatlılar yapabilirsiniz. Kolay ve pratik yapımı sayesinde kısa sürede mutfağınızda muhteşem tatlar yaratmak, sizin elinizde! Bayat ekmeklerinizle tatlı yaparak mutfağınızdaki israfın önüne geçmeye ve değişik tatlar denemeye ne dersiniz?

Bayat ekmeleri değerlendirmek için: Yerken tadı damağınızda kalacak çikolatalı brownie pasta tarifi!

Ertesi güne kalan bayatlamış ekmekleriniz ile enfes bir lezzete imza atabilirsiniz. Enfes tatlılar yapmak için bayatlamış ekmekleri fırsata çevirebilirsiniz. Böylelikle mutfağınızda hiçbir şeyin ziyan olmamasına katkıda bulunurken aynı zamanda yepyeni tarifler deneyebilirsiniz. Hazırlaması oldukça pratik olan Brownili pasta için rondodan geçirilmiş ekmek kırıntıları yeterli! Çay ve kahve saatlerinize eşlik edecek olan bayat ekmekten brownie pasta tarifi, misafirlerinizi mest edecek! Çikolatanın ve bayat ekmeğin buluştuğu brownili pasta tarifi vazgeçemeyeceğiniz tatlılar arasında yerini alacak. İşte, bayatlamış ekmek kullanarak yapabileceğiniz brownie tarifi!

BAYAT EKMEKLERİNİZDEN YAPABİLECEĞİNİZ BROWNİE PASTA TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 bütün bayat ekmek

  • 4 tane yumurta

  • 2 bardak ılık süt

  • 1,5 su bardağı sıvı yağ

  • 1,5 su bardağı toz şeker

  • 2 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilya

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • Aldığı kadar un

  • 2 yemek kaşığı damla çikolata

  • İsteğe göre ceviz, fındık, kuru meyve, beyaz çikolata gibi ürünler konulabilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ TOPLARI İÇİN

  • 200 ml krema

  • 1 su bardağı Hindistan cevizi

  • 1 çay bardağı pudra şekeri

ÜZERİ İÇİN

  • 1 su bardağı eritilip sütle açılmış çikolata sos

HAZIRLANIŞI

  • İlk önce bayat ekmekleri incecik olana kadar rondodon geçirin.

  • 2 bardak ılık sütü ilave ederek bayat ekmeklerin yumuşamasını bekleyin.

  • Daha sonra mikser yardımıyla çırpın ve kenara alın.

  • Yumurtayı ve şekeri 5 dakika kadar çırpın.

  • Daha sonra sıvı yağı ekleyin ve süt ile bayat ekmeği karışımın üzerine ilave edin.

  • Karışımın üzerine kakao, kabartma tozu, vanilya ve aldığı kadar unu ekleyerek çırpın. İsteğe göre damla çikolatayı ekleyin ve kek kalıbına karışımın yarısını dökün.

  • Pudra şekeri, krema ve Hindistan cevizini yoğurun ve elde ettiğiniz topları kekin üzerine dizin.

  • Kalan kek karışımını da topların üzerine gezdirin.

  • 180 derecelik fırında pişirin.

  • Fırından çıkardığınız kek ılıdıktan sonra üzerine bolca çikolata sos gezdirin ve süsleyin.

  • Sosu çekmesi için yarım saat bekleyip dilimleyebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolayca hazırlanacak taze taze lavaş ekmeğiyle sofralara lezzet katın!Kolayca hazırlanacak taze taze lavaş ekmeğiyle sofralara lezzet katın!
Soğuk baklava nasıl yapılır? Soğuk baklava nasıl yapılır?
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü! "Hiç olmamış"

Yeni imajı takipçilerini ikiye böldü! "Hiç olmamış"

Tamamen çıplaktı! Bakın nasıl sansürledi

Tamamen çıplaktı! Bakın nasıl sansürledi

Hamur açmadan şahane bir börek yapın: Soğanlı Girit böreği

Hamur açmadan şahane bir börek yapın: Soğanlı Girit böreği

Protein deposu kahvaltı tarifi

Protein deposu kahvaltı tarifi

Elma tarçın ikilisine aşık olanlar bu şekersiz tarife bayılacaksınız

Elma tarçın ikilisine aşık olanlar bu şekersiz tarife bayılacaksınız

Kolay pasta tarifi arıyorsanız hemen yapın: Muzlu kedidili pasta tarifi

Kolay pasta tarifi arıyorsanız hemen yapın: Muzlu kedidili pasta tarifi

İlginizi Çekebilir

Belirtilere dikkat! Hayati tehlike olabilir

Belirtilere dikkat! Hayati tehlike olabilir

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Bomba iddia! "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekliyor"

Bomba iddia! "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekliyor"

Adaya mektup gönderdi! Dikkat çeken sözler

Adaya mektup gönderdi! Dikkat çeken sözler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.