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Bayat’ta 5 bina karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 14.10.2020 15:11 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Bayat Kaymakamlığı tarafından Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 5 binanın karantinaya alındığı açıklandı.Bayat ilçesinde artan pozitif vakalar nedeniyle bazı binalar karantinaya uygulaması başladı.

Afyonkarahisar’ın Bayat Kaymakamlığı tarafından Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 5 binanın karantinaya alındığı açıklandı.
Bayat ilçesinde artan pozitif vakalar nedeniyle bazı binalar karantinaya uygulaması başladı. Bayat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Covid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 5 binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi. Adreslerin paylaşıldığı açıklamada, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

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