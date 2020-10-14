Bayat’ta 5 bina karantinaya alındı

Afyonkarahisar’ın Bayat Kaymakamlığı tarafından Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 5 binanın karantinaya alındığı açıklandı.

Bayat ilçesinde artan pozitif vakalar nedeniyle bazı binalar karantinaya uygulaması başladı. Bayat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Covid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 5 binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi. Adreslerin paylaşıldığı açıklamada, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

