Bayburt balı coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Bayburt Üniversitesinin başvurusu üzerine Bayburt balına Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendine özgü kıvamı, parlaklığı, aroması ve besin değerleri olduğu ispatlanan Bayburt balının diğer ballardan ayrıştığını söyledi.

Arıcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi kurduklarına işaret eden Coşkun, "Bu merkezin kurulmasıyla birtakım projeler yaptık. Bunlardan biri Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tarafından desteklendi. Bu projeyle Arıcılık Eğitim Merkezi kurduk. Bu merkezimizde Bayburt'taki arıcılara seminerler, kurslar verdik. Bu kurslardan sonra 80-100 civarında arı kovanı dağıttık." dedi.

Üniversite hocalarının bölgedeki bal çeşitlerini analiz etmeye başladığını anlatan Coşkun, şöyle devam etti:

"Bu analiz sonucunda aslında Bayburt'taki balın son derece kaliteli, nitelikli, hatta bazı iddialı ballardan bile iyi bir çiçek balı olduğu kanaatine varıldı ve Bayburt balını diğer ballardan ayıran özelliklerin olduğunu tespit ettiler. Balı parlaklığıyla rengiyle akışkanlığıyla yenildiği zaman ağızda bıraktığı tatla boğazdaki yanma hissiyle düşük hava sıcaklığında yapılabilmesi gibi değişik açılardan incelediler. Bayburt balının diğer yörelerde elde edilen ballardan önemli bazı farklılıklarının olduğunu ortaya koydular."