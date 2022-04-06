Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Pekmezci, mesajında, ülkenin ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir haber ağı olan Anadolu Ajansının, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstiklal mücadelesinin güçlü sesi olarak kurulduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi bugün de yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirdiğini vurgulayan Pekmezci, şunları kaydetti:

"AA, toplumun ülkemizde ve dünyada gözü, sesi ve kulağı olmuştur. Geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olan Anadolu Ajansı, habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olmuştur. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci kuruluş yılını kutluyor, vazife başında bulunan tüm kurum mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."

