Bayburt Belediyesi’nden karla mücadelede yoğun mesai

Bayburt’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri şehrin birden fazla noktasında aynı anda çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışının etkili olduğu akşam saatlerinden itibaren karla mücadeleye başlayan ekipler çalışmalarını ara vermeden yoğun mesai ile sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bir yandan ana arterler ve mahallelerde kar temizlik çalışması yapan ekipler diğer yandan buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba sarf eden ekiplerin bir kısmı da şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan kaldırımlarda kar küreme çalışması yapıyor.

Ayrıca Bayburt Belediyesi’nin kentte bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği kışla çeşmesi rampası kar ve buz eritme sistemi de sınavı geçti. Sürücülerin kış mevsiminde korkulu rüyası hainle gelen rampada sistem sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Kar yağışının etkili olduğu akşam saatlerinden itibaren tüm ekiplerimiz şehrimizin dört bir yanında aynı anda karla mücadele çalışmasına başladı. Gece boyu devam eden karla mücadelemiz aralıksız olarak gündüz de devam ediyor. Şehrin ana arterlerinde yoğun bir mesai içinde bulunurken mahallelerimizi de ihmal etmiyoruz. Şehrin her noktasında karla mücadele çalışmalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bayburt Belediyesi her daim görevinin başında ekiplerimiz her zaman özverili bir şekilde görevlerini ifa ediyorlar” ifadelerini kullandı.