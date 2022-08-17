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Bayburt Üniversitesinde kontenjanların tamamı doldu

17.08.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt Üniversitesinde kontenjanların tamamı doldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, Bayburt Üniversitesine lisans ve ön lisans düzeyinde 3 bin 708 yeni öğrenci yerleşti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, ön lisans programlarına 2 bin 367, lisans programlarına 1341 olmak üzere 3 bin 708 öğrencinin kayıt hakkı elde ettiği belirtildi.

Ön lisans ve lisans programlarındaki kontenjan doluluk oranının yüzde 100 olarak gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, okul birincilerine ayrılan ek kontenjanlarla birlikte 15 bin 395 öğrenci sayısına ulaşan üniversitenin tarihinde ilk kez bu rakama ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, üniversitenin uyguladığı "şampiyonların üniversitesi", "aklı bilim akademi" ve "proje seferberliği" stratejisiyle büyümeye devam ettiğine dikkati çekti.

Öğrenci adaylarının bu stratejilerin temel aktörü olduğunu belirten Türkmen, şu değerlendirmede bulundu:

"Çevre illerde gerçekleştirdiğimiz halkla ilişkiler çalışmalarından, ulusal ve uluslararası hedef kitleye hitap eden sanal fuar çalışmalarına kadar tüm sürecin katmanlarında öğrencilerimize aynı mesajı ilettik. Sizler tercihlerinizle büyüyeceksiniz. Biz ise sizinle. Kendini aşmak, ilerlemenin, tasavvufun, bilimin, sporun ve sanatın özündeki temel ilkedir. Kendimizi aşarak tarihi bir seviyeye ulaşmamızda katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma, ailemizin yeni seçkin üyeleri olan öğrencilerime, tüm kültürel dokusu ve tarihi mirasıyla üniversitesini sahiplenen şehrime yürekten teşekkür ediyorum."

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