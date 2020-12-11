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Bayburt Üniversitesinden ’İslam ve Kadın’ konulu konferans

BAYBURT HABERLERİ  | 11.12.2020 08:08 | Son Güncelleme

Bayburt Üniversitesi tarafından ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında online bir konferans düzenlendi.Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından online olarak gerçekleştirilen ’İslam ve Kadın’ adlı konferansa konuşmacı olarak Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.

Bayburt Üniversitesi tarafından ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında online bir konferans düzenlendi.
Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından online olarak gerçekleştirilen ’İslam ve Kadın’ adlı konferansa konuşmacı olarak Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin katıldı. Uzaktan bağlantı yöntemiyle birçok dinleyicinin katıldığı konferansın moderatörlüğü ise merkez müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Keleş tarafından yapıldı.
Konferansta, İslam’dan önce kadının yeri ve kadının sahip olduğu ve olmadığı haklar konusunda bir değerlendirme yapan Dekan Ayengin; İslamiyetle birlikte kadına verilen haklar konusunda katılımcılara bilgilendirmeler yaptı. İslam’ın kadına verdiği haklar ile günümüz toplumunda kadına yönelik davranışlar, Hz. Peygamber’in kadına verdiği değerlerin konuşulduğu konferansta Dekan Ayengin ayrıca; İslam’ın kadına pozitif ayrımcılık yaptığı durumlardan bahsederek kadın sahabeler ile İslam’ın kadına verdiği değer ve haklar konusunda yaşanmış olaylardan örnekler de verdi.

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