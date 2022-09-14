Bayburt'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

Bayburt'ta çıkan örtü yangını 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tepetarla köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ile Bayburt Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 45 dönümlük arazide etkili olan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

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