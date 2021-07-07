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Bayburt'ta çıkan örtü yangınında meyve ağaçları zarar gördü

07.07.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta çıkan örtü yangınında meyve ağaçları zarar gördü

Bayburt'ta yaklaşık 15 dönümlük alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Kaleardı Mahallesi'ndeki meralık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle büyüyerek meyvelik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yaklaşık 15 dönüm alanda etkili olan yangında, bazı meyve ağaçları ve bitkiler zarar gördü.

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