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Bayburt'ta Demirözü Barajı'nda kuraklık nedeniyle su yaklaşık 20 metre çekildi

10.08.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta Demirözü Barajı'nda kuraklık nedeniyle su yaklaşık 20 metre çekildi

Bayburt'ta yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, kentin en önemli tarımsal su kaynaklarından olan Demirözü Barajı'nı da olumsuz etkiledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Demirözü ilçesinde inşa edilerek 2003 yılında hizmete alınan, ilçede yaklaşık 110 bin dekar tarım arazisine hayat veren barajdaki su, kuraklığın etkisiyle yaklaşık 20 metre çekildi.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, AA muhabirine, kış döneminde tam kapasite dolan barajdaki su miktarının, kuraklığın etkisiyle önemli oranda azaldığını söyledi.

Barajdaki suyun yaklaşık 20 metre çekilmesine rağmen ilçede tarımsal anlamda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Gürer, "Dünyada, ülkemizde var olan kuraklık ilçemizde de baş göstermeye başladı. Fakat stratejik bir yatırım olduğu için bu çekilmeye rağmen, barajımızın büyüklüğü nedeniyle suyumuz şu anda tarımsal ve turizm faaliyetleri için yeterli durumda." dedi.

Gürer, vatandaşlara su kullanımına dikkat etmeleri çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Şu anda bir sorunumuz yok ama uzun vadede suyun tasarruflu kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Kıyıdan yaklaşık 20 metre civarında bir çekilme var. Bunun daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü bölgemizde suya ihtiyacı olan ürün çeşitliliğimiz bir hayli fazla. Özellikle şeker pancarı eken çiftçilerimiz eylül sonuna kadar sulama yapıyor. Bu sebeple 10 metre dolayında bir çekilmenin daha yaşanacağını ön görüyoruz."

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