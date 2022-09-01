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Bayburt'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

01.09.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

Bayburt'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Yerlice köyünde Nizam Gülhan (72) yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dağlık araziye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Gülhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gülhan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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