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Bayburt'ta domuz sürüsü şehre indi

25.07.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta domuz sürüsü şehre indi

Bayburt'ta aç kaldığı tahmin edilen yaban domuzlarının şehirde dolaşması kameraya yansıdı.

Şingah Mahallesi Hastane Kavşağı mevkisinde dün akşam saatlerinde domuz sürüsü görüldü.

Bir süre Bayburt-Gümüşhane kara yolunda dolaşan yaban domuzları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Domuzlar kısa süre sonra gözden kayboldu.

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