Bayburt'ta domuz sürüsü şehre indi

Bayburt'ta aç kaldığı tahmin edilen yaban domuzlarının şehirde dolaşması kameraya yansıdı.

Şingah Mahallesi Hastane Kavşağı mevkisinde dün akşam saatlerinde domuz sürüsü görüldü.

Bir süre Bayburt-Gümüşhane kara yolunda dolaşan yaban domuzları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Domuzlar kısa süre sonra gözden kayboldu.



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