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Bayburt’ta ekiplerin kar, buz mücadelesi

BAYBURT HABERLERİ  | 03.02.2020 09:19 | Son Güncelleme

Bayburt’ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından sıfırın altında 15 dereceyi bulan soğuklarda Bayburt Belediyesi ekipleri kar temizliği çalışmasına devam ediyor.Yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkili olduğu Bayburt’ta vatandaşların ve sürücülerin mağdur olamaması için Bayburt Belediyesi ekipleri soğuk havaya aldırış etmeden kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt’ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından sıfırın altında 15 dereceyi bulan soğuklarda Bayburt Belediyesi ekipleri kar temizliği çalışmasına devam ediyor.
Yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkili olduğu Bayburt’ta vatandaşların ve sürücülerin mağdur olamaması için Bayburt Belediyesi ekipleri soğuk havaya aldırış etmeden kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı ile birlikte alarma geçen ekipler kar temizliği çalışmalarına sıfırın altında 15 dereceye varan soğuklarda devam ediyor. Karla mücadeleyi şehir merkezi ve ana arterlerle sınırlı tutmayıp çalışmalarını mahallelere de taşıyan ekipler buzlanma etkisi gösteren karları temizledi. Bir yandan kar temizleme ve yol açma çalışmalarına devam eden ekipler, bir yandan da araç ve yaya trafiğinde buzlanmadan dolayı oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.
Çalışmalar birden fazla noktada aynı anda devam ederken ekiplerin bir kısmı da şehir merkezindeki kaldırımlarda kar temizliği gerçekleştiriyor. Bayburt Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde şehrin dört bir tarafında karla mücadele çalışmasına koyulurken Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yol güvenliği çalışmalarını sürdürüyor.

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