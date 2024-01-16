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Bayburt'ta "Filistin" konulu afiş ve enstalasyon sergisi

16.01.2024 13:53 | Son Güncelleme:
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Bayburt'ta üniversite öğrencileri tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını anlatan afiş ve enstalasyon sergisi açıldı.

Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerince Filistin'de yaşanan dramın aktarıldığı çalışmalar, "Utanç Çığlığı" adlı sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Baberti Kampüsü Kültür Merkezi fuaye alanındaki serginin açılışına katılan Vali Mustafa Eldivan, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

Grafik Tasarım Bölümü Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Figen Meşeli, tüm dünyanın zor günler geçirdiğini ve yaşanan acıları kendi perspektiflerinden değerlendirdiklerini söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de yaşananlar konusunda öğrencilerin fikirlerini ele alarak afiş tasarlandığını anlatan Meşeli, "Daha önceki sergimizin konusu depremdi. Bu serginin konusu Filistin'de yaşanan katliamlar. Bir sonraki sergimizin konusu da şehitlerimizi anmak olacak. Keşke bu acılar yaşanmasa ve biz bunu hiç konu almasak. Ama bunları unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Bunun için çabalıyoruz." dedi.

Meşeli, sergide özellikle Filistin'de yaşanan çocuk ve sivil ölümlerine dikkati çekmek istediklerini, bu kapsamda sosyal medyanın gücünü, bir çok ülke ve insanın katliamlara karşı sergilediği tavrı da afişlere yansıttıklarını aktardı.

Çalışmaları hazırlarken çok üzüldüklerini dile getiren Meşeli, "Doğru, yanlış noktasında da çok düşündük. Acı da olsa görünen, yaşanan gerçek bu. Biz de bunu göstermeye çalıştık. Boykot hareketini ve ürünleri ele aldık. Onları göstermeye çalıştık ki insanlar belki bunların farkına varır ve ürünleri hangi ülkeye ait olduğunu düşünerek alır." diye konuştu.

Öğrencilerden Emre Akbulut ise afişinde ekran kullandığını ve bölgede yaşananları Anadolu Ajansının görüntüleriyle kamuoyuna göstermek istediğini söyledi.

Hümeyra Kasap ise Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla yaptığı afişte sosyal medya kullanımını ele aldığını anlattı.

Sergi, 19 Ocak'a kadar ziyarete açık kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt Üniversitesi Filistin sergi

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