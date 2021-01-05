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Bayburt’ta kardan kapanan yolar açıldı, mahsur kalan turistler kurtarıldı

BAYBURT HABERLERİ  | 05.01.2021 12:07 | Son Güncelleme

Bayburt’ta vefat eden kadının cenazesi, kardan kapanan yolun ekipler tarafından açılmasının ardından toprağa verildi.

Bayburt’ta vefat eden kadının cenazesi, kardan kapanan yolun ekipler tarafından açılmasının ardından toprağa verildi. Soğanlı Dağları’nda mahsur kalan Katarlı 3 turiste kurtarıldı.
Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Dumlu köyünün yolu kar yağışı nedeniyle kapandı. Bayburt’taki evinde vefat eden Hatice Bozo’nun cenazesini köyde toprağa vermek isteyen aile, İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. İl Özel İdaresi Konursu Şantiye Şefliği ekipleri, yer yer kalınlığı 1,5 metreyi aşan karı temizleyip yolu ulaşıma açarak cenazenin köye ulaştırılmasını sağladı. Bozo’nun cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
Soğanlı Dağları’nda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan Katarlı 3 turiste, İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerinin çalışmayla kurtarıldı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda turistlerin araçlarıyla dağdan inişi sağlandı.

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