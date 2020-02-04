Bayburt’ta kardan kapanan yollar açılıyor

Bayburt’ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları İl Özel İdaresi ekiplerince açılıyor.

Bayburt’un yüksek kesimlerinde aralıklı devam eden kar ve tipi dolayısıyla bazı köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele ekipleri zaman zaman 2 metreyi bulan kardan kapanan yolları iş makineleriyle açarak ulaşımın sağlanması için çaba sarf ediyor.

Öte yandan, Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde havanın çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

