Bayburt'ta karla mücadele nisanın son günlerinde devam ediyor

BEŞİR KELLECİ - Kış mevsiminin çetin geçtiği Bayburt'ta, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, yılın 6 ayı kar nedeniyle yolu kapalı kalan yerleşim birimlerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentteki 1200 kilometrelik yol ağında 40 iş makinesi, 55 personelle karla mücadele çalışmasını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için nisan ayında da çalışmalarına devam ediyor.

Aydıntepe ilçesinin kuzeyindeki yaklaşık 3 bin rakımlı karlı dağları aşıp köy yollarını açmaya çalışan ekipler, metrelerce yüksekliğe ulaşan karla mücadele ediyor.

Zorlu doğa koşullarında 19 Nisan'dan beri çalışma yürüten ekipler, bazı noktalarda güçlükle ilerleyebiliyor.

Dozer, kepçe ve greyderlerle bölgede çalışma yapan ekipler, yol ve çevresindeki riskli alanlarda yer alan karları temizleyerek hem çığ tehlikesini ortadan kaldırmaya hem de yolu genişleterek ulaşımı rahatlatmaya çalışıyor.

İlçe merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Günbuldu, Dumlu, Kavlatan köyleri ile Limonsuyu, Kuşmer ve Sultanmurat yayla yollarında çalışma yapan ekipler, günde yaklaşık 2 kilometre ilerleyerek 15 Mayıs'a kadar yolları ulaşıma açmayı hedefliyor.

- "Zaman zaman 12 metreyi bulan kar kütleleriyle mücadele ediyoruz"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, AA muhabirine, bu yıl ülke genelinde olduğu gibi Bayburt'ta da yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Özellikle ocak ile nisan ayları arasında sürekli yağışlar olduğunu belirten Koçyiğit, "Bayburt Özel İdaresi olarak 40 iş makinesi ve 55 personel ile çalışmalarımızı yaptık. 24 saat esasına göre çalıştık ve bu süreçte köylerimizin hiçbirini kapalı bırakmadık." dedi.

Koçyiğit, ekiplerin nisanın son günleri olmasına karşın karla mücadele çalışmasını Soğanlı Dağları'nın 2 bin 650 rakımlı Kemer mevkisinde sürdürdüğünü ifade etti.

Zaman zaman 12 metreyi bulan kar kütleleriyle mücadele ettiklerine dikkati çeken Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Burada bizim 3 köy yolumuz var, 55 kilometrelik bir yol ağımız var. Burayı 20 gün içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Kar kütlesinin yoğun olduğu yerlerde 50 metre kadar ilerleyebiliyoruz ama 20 günde işimizi bitirmeyi amaçlıyoruz. Buradaki köylerimiz ciddi manada hayvancılık yapıyor. Bu köylerimiz kışın boşalıyor, vatandaşlar ilçe merkezine geliyor. Şimdi onlar da bir an önce hayvanlarını yaylalarına, köylerine getirip otlatmak istiyor. Biz de 24 saat burada çalışarak yollarımızı açmayı hedefliyoruz."

