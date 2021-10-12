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Bayburt'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

12.10.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Bayburt-Erzincan yolu Danişment köyü yol ayrımında N.K. (61) yönetimindeki 69 AP 320 otomobil ile Hasan Ekrem Ergül'ün (22) kullandığı 69 AAG 815 plakalı motosiklet çarpıştı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ergül, kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayburt-Erzincan kara yolu, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

Otomobil sürücüsü, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ergül'ün, Demirözü Toplum Sağlığı Merkezinde acil tıp teknisyeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

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