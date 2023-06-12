YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt’ta sağanak yağış bekleniliyor

Bayburt’ta sağanak yağış bekleniliyor

12.06.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Bayburt’ta sağanak yağış bekleniliyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklığının 24 derece olması öngörülen Bayburt’ta, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayburt'ta kaybolan 70 yaşındaki kadın ölü bulunduBayburt'ta kaybolan 70 yaşındaki kadın ölü bulundu
Van'da hurdaya ayrılan 5 midibüs onarılarak belediye filosuna kazandırıldıVan'da hurdaya ayrılan 5 midibüs onarılarak belediye filosuna kazandırıldı
Uşak'ta 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıUşak'ta 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazartesi

İmsak
02:46
Sabah
04:42
Öğle
12:24
İkindi
16:22
Akşam
19:56
Yatsı
21:43

Bayburt Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Pazartesi

Lokman eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.