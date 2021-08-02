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Bayburt'ta sel nedeniyle ev ve ahırları su bastı, hayvanlar telef oldu

02.08.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta sel nedeniyle ev ve ahırları su bastı, hayvanlar telef oldu

Bayburt'un Demirözü ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle oluşan selde, evleri su bastı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Yazıbaşı köyünde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, doluya dönüştü. Yağışın ardından oluşan selde 4 ev ile 8 ahırı su bastı.

Köylülerden Salih Kara'ya ait 6 büyükbaş ile Muzaffer Budaklı'nın 5 küçükbaş hayvanı selde telef oldu.

Demirözü Belediyesi ile İl Özel İdaresine bağlı ekipler, sondaj makineleriyle ev ve ahırlardaki suyu tahliye etti.

Sel nedeniyle kapanan yollar da ekiplerce açılmaya başlandı.

Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ile İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, selin ardından köye gelerek çalışmaları takip etti.

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