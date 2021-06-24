Bayburt'ta tünel işçilerine Kovid-19 aşısı yapıldı

Bayburt'taki Kop Tüneli'nde çalışan işçilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı'nda yapımı süren tünel şantiyesine gelen mobil sağlık ekipleri, burada oluşturulan aşı alanında işçileri aşıladı.

Aşıları yapılan 70 işçi, bir süre dinlendikten sonra işlerine devam etti.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezinde halk sağlığı uzmanı olarak görev yapan Dr. Büşra Şimşek, AA muhabirine, mobil aşı ekipleri olarak talep üzerine sanayi bölgeleri ve şantiyelerde çalışan işçileri aşılamak için bölgeye geldiklerini söyledi.

Vatandaşları aşı olmaya davet eden Şimşek, "Talep üzerine aşılara gidiyoruz. Gerek şantiyeler olsun gerek, sanayi bölgeleri olsun. Elimizden geldiği kadar listeye göre aşı yapmaya çalışıyoruz. Eski maskesiz günlere dönebilmek için herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Sırası gelen, aşı olmak isteyen herkesin toplum sağlığı merkezlerine, aile sağlığı merkezlerine aşı olmaya gitmesini istiyoruz. Bugün de Kop Tüneli şantiyesinde aşılama yaptık. 70 kişi burada aşısını vuruldu. Biontech ve Sinovac olmak üzere isteğe göre aşı yapıyoruz. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi." dedi.

Tünelde iş makinesi operatörü olarak çalışan Fatih Öztürk ise çalıştığı yerde aşı olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Mobil aşı ekiplerine teşekkür eden Öztürk, "Allah devletimize zeval vermesin. Doktorlarımız buraya kadar geldiler. Aşımızı olduk. Burada toplu olarak çalışmak zorundayız. O yüzden bizim için çok güzel oldu. İl Sağlık Müdürlüğüne, buraya kadar gelen doktorlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İşçilerden Bilal Akbal da aşılanmanın ardından daha rahat çalışma imkanına kavuşacaklarını dile getirdi.

