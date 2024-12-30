Bayburt'ta vatandaşlar ve çocuklar Kızak Festivali ile eğlendi

Demirözü Belediyesince dün gece Toki Yolu mevkiinde yapılan festivale, vatandaşlar ve çocuklar kızaklarıyla katıldı.

Soğuk havaya aldırış etmeden müzik eşliğinde kızakla kayan aileler ile çocukları doyasıya eğlendi.

Bazı gençler de davul zurna eşliğinde halay çekti. Festivalde ayrıca katılımcılara sucuk ekmek ve çay ikram edildi.

Belediye Başkanı Arslan Gürer, ilçede son yılların en etkili kar yağışını fırsata çevirmek istediklerini söyledi.

Bu kapsamda kızak festivali düzenlediklerini belirten Gürer, "İlçemizin nüfusu az ama yoğun bir katılım oldu. Erzincan, Gümüşhane'den gelenler oldu, çok mutluyuz. Hem çayımızı içtik hem sucuk ekmek yedik hem de davul zurna ve kızaklarla eğlenceli bir gün geçirildi. İnşallah devamını daha da geliştirerek yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Recep Delik de ilçede ilk kez bir festival düzenlendiğini ve oğluyla birlikte katılarak güzel vakit geçirdiklerini aktardı.

Etkinlik için Gümüşhane'den geldiğini dile getiren Lokman Öztürk ise kendi yaptıkları kızakla kayarak doyasıya eğlendiklerini anlattı.