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Bayburt’ta yayla evine giren ayı eşyaları dağıttı kapı ve pencereleri kırdı

İHA İHA
08.05.2024 08:25
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Bayburt’un Üzengili köyünde yaşayan vatandaşların yayla evlerine ayı girdi.

Bayburt’ta yayla evine giren ayı eşyaları dağıttı kapı ve pencereleri kırdı

Kış uykusundan uyanan ve aç olduğu tahmin edilen ayı eşyaları parçaladı, evin altını üstüne getirdi, kapıları ve pencereleri kırdı. 5 vatandaşın evine girerek her yeri dağıtan ayı, ayrıca bir vatandaşın evinin kapısını kırdı.

Yazın köyde, kışın yaylada yaşayan vatandaşlar yayladaki evlerini kontrol etmeye gittiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Eve birilerinin girdiğinden şüphelenen vatandaşlar duvarlarda, yataklarda, yerlerde ayının pençe izlerini görünce evlerine ayının girdiğine emin oldular. Evlerinin dağıtıldığını gören vatandaşlar, evin dağınık halini, ayının izlerini cep telefonuyla kaydettiler.

"AYININ İZLERİ, BURADA DA VAR İZLERİ" DİYEREK TÜRKÜ SÖYLEDİ

Savaş alanına dönen evi cep telefonuyla kaydeden Recep Aktürk isimli vatandaş, "Ayının izleri, burada da var izleri" diyerek türkü söyledi, olaya şakayla yaklaştı. O anlar yüzlerde tebessüm oluştururken, şans eseri vatandaşların evlerde bulunmaması olası bir ayı saldırısının önüne geçti.

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