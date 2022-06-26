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Bayburt'taki Demirözü Barajı kar ve yağmur sularıyla tam doluluğa ulaştı

26.06.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer: - "Çiftçilerimizin tarımsal sulamaya başlamalarına rağmen hala kaynaklardan su gelmeye devam ediyor. Bu da önümüzdeki 15-20 gün daha barajın 62 milyon metreküp seviyesinde olacağını gösteriyor"

BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta geçen yıl kuraklıktan etkilenen Demirözü Barajı'ndaki doluluk oranı, kar ve yağmur sularıyla yüzde 100'e ulaştı.

Demirözü ilçesinde 113 bin dekarlık tarım arazisinin sulanmasında kullanılan 62 milyon metreküp kapasiteli Demirözü Barajı'ndaki su seviyesi, geçen yıl yağışların azalması ve kuraklık nedeniyle düştü.

Geçen yılın haziran ayında yüzde 80 olan en yüksek doluluk oranı, daha sonraki aylarda barajı besleyen derelerdeki suyun da azalmasıyla yüzde 50'nin altına kadar geriledi.

Bu yıl bölgenin beklenenden fazla yağış almasına bağlı olarak barajda da su seviyesi arttı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, karların erimesi ve yağmur sayesinde barajın doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Barajda bir yılda yaşanan değişim, dron ile kaydedilen görüntülere de yansıdı. Kayıtlarda, geçen yıl suyun çekilmesiyle ortaya çıkan alanların bu sene yeniden su altında kaldığı görülüyor.

- "Baraj sayesinde böyle yeşil bir sezon geçirmeye başladık"

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, AA muhabirine, geçmiş yıllarda 15 Haziran'da sararıp kuruyan bölgenin, barajın yapılmasının ardından eylülün sonuna kadar yeşil kaldığını söyledi.

Barajın tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bölge sakinleri için hayati önem taşıdığını vurgulayan Gürer, "Yapılan barajla birlikte müthiş derecede şeker pancarı oluyor. Bu da su sayesinde olmaya başladı. Bunun dışında süt hayvancılığında kullanılan silajlık mısır önceden çok kısıtlı ekilirken şimdi bolca ekiliyor." dedi.

Gürer, önceki yıllarda yoncanın bir defa, mevsim yağışlı geçerse belki iki defa biçildiğini anımsatarak, "Şimdi dört kez hasat yapılıyor. Baraj sayesinde böyle yeşil bir sezon geçirmeye başladık." diye konuştu.

Geçen yıl bölgede kuraklığın etkili olduğuna işaret eden Gürer, bunun sonucunda da barajdaki suyun 20 ile 30 metre geri çekilerek 17 milyon metreküpe kadar düştüğüne dikkati çekti.

Gürer, bölgenin bu kış yoğun kar aldığını, baharda da yağmurun etkili olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Barajdaki su seviyesi 62 milyon metreküpe çıktı. Bunun anlamı şu, su artık tahliye noktasına geldi. Baraj doldu, tahliye de akmaya başladı. Tam o noktadayız şu anda. Çiftçilerimizin tarımsal sulamaya başlamalarına rağmen hala kaynaklardan su gelmeye devam ediyor. Bu da önümüzdeki 15-20 gün daha barajın 62 milyon metreküp seviyesinde olacağını gösteriyor. Bu vesileyle tarımın bereketli geçeceğini düşünüyoruz."

Barajın doluluk oranının çiftçi için de sevindirici olduğunu belirten Gürer, "Su azaldığı zaman çiftçide doğal bir tedirginlik oluyor. Fazla su kullanımı sağlıyor. Bu da barajın hızlı bir şekilde boşalmasına neden oluyor. Ama şimdi biraz daha kontrollü, daha sağlıklı kullanım olacağını düşünüyoruz." dedi.

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