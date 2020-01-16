Baydilli alan çalışmalarını inceledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede yol açma ve parke döşeme çalışmalarını incelerken, sahadaki ekiplere çalışmaları hızlandırma talimatı verdi.

Seyrantepe, Narlıkuyu ve Doğukent mahallelerinde yapılan yol açma, kilitli parke döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Baydilli, teknik personelden ve birim amirinden çalışmaların gidişatıyla ilgili bilgi aldı.

Yoğun bir çalışma döneminde bulunduklarının belirten Baydilli, "Biz ilçemizi tanıyoruz ve nerede ne ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Teknik ekibimizle birlikte zaten sürekli sahadayız gerek kendi gözlemlerimiz gerekse vatandaşlarımızın talepleriyle sorunları tespit ediyor ve çözümü için çalışma başlatıyoruz. Karaköprü hızla büyüyen bir ilçe olduğu için yaptığımız yollarda alt yapı çalışması nedeniyle tekrar kazılar olabiliyor ve yolda bozulma meydana gelebiliyor. Biz vatandaşlarımızı sorun yaşamaması için tekrar bu yolları elden geçirip yenilemeye çalışıyoruz. Ben vatandaşlarımıza sabırlarından, anlayışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çalışmaları hızlandıran ve özveriyle uğraşan fen işleri ekiplerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

