Bayer Leverkusen 3-1Union Berlin (Maç Sonucu)

Bayer Leverkusen Almanya Kupası’nın çeyrek finalinde Union Berlin’i Bay-Arena’da konuk etti.
Ev sahibi ekip 72. dakikada Karim Bellarabi, 86. dakikada Charles Aranguiz ve 90+1’inci dakikada Moussa Diaby ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Union Berlin’in tek golü 39. dakikada Marcus Ingvartsen’den geldi.
Böylelikle Bayer Leverkusen Almanya Kupası’nda yarı finale yükselen taraf oldu.
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