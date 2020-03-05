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Bayer Leverkusen 3-1Union Berlin (Maç Sonucu)

ALMANYA HABERLERİ  | 05.03.2020 04:57 | Son Güncelleme

Almanya Kupası’nda Bayer Leverkusen Union Berlin’i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Bayer Leverkusen 3-1Union Berlin (Maç Sonucu)

Bayer Leverkusen Almanya Kupası’nın çeyrek finalinde Union Berlin’i Bay-Arena’da konuk etti.

Ev sahibi ekip 72. dakikada Karim Bellarabi, 86. dakikada Charles Aranguiz ve 90+1’inci dakikada Moussa Diaby ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Union Berlin’in tek golü 39. dakikada Marcus Ingvartsen’den geldi.

Böylelikle Bayer Leverkusen Almanya Kupası’nda yarı finale yükselen taraf oldu.


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Anahtar Kelimeler:
bayer leverkusen almanya kupası Union Berlin

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