Bayer Leverkusen, namağlup yoluna devam ediyor

Almanya Bundesliga’nın 13. haftasında Bayer Leverkusen, konuk ettiği Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 5. dakikasında Julian Ryerson, Dortmund’u öne geçirirken, 79. dakikada Victor Boniface tabelaya dengeyi getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı. Xabi Alonso’nun öğrencileri, bu sezon 13’ü Bundesliga, 5’i UEFA Avrupa Ligi, 2’si Almanya Kupası olmak üzere toplamda 20 maça çıkarken, 18 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Sezona namağlup devam eden Leverkusen, söz konusu müsabakalarda 65 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

Alman ekibinin en golcü futbolcusu 13 golle Victor Boniface olurken, verdiği 10 gol pasıyla da asist krallığında zirvede Florian Wirtz bulunuyor.

LEVERKUSEN’DE BEKLERDEN İNANILMAZ İSTATİSTİK

Teknik Direktör Xabi Alonso’nun oyun sisteminde büyük rol alan hücumcu beklerin performansı göz kamaştırıyor. Alman temsilcisinde 28 yaşındaki sol bek Alejandro Grimaldo, bu sezon çıktığı 19 maçta 9 gol, 6 asist üretirken, 22 yaşındaki Hollandalı sağ bek Jeremie Frimpong ise 18 maçta 6 gol, 7 asist katkısı sağladı. Kırmızı-siyahlılarda bu futbolcular toplamda 15 gol, 13 asistlik bir performans sergiledi.





