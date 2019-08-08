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Bayern Münih 23 - 0 Rottach-Egern

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 08.08.2019 23:21 | Son Güncelleme

Bayern Münih, hazırlık maçında karşılaştığı Rottach-Egern'e gol yağdırdı ve rakibini 23-0'lık skorla mağlup etti.

Bayern Münih 23 - 0 Rottach-Egern

Bundesliga devi Bayern Münih, hazırlık maçında gövde gösterisi yaptı. Niko Kovac'ın talebeleri, dostluk maçında karşılaştığı Rottach-Egern'i 23-0 yendi.

Bayern Münih'in golleri, Corentin Tolisso (4), Robert Lewandowski (3), Leon Goretzka (3), Kwasi Okyere Wriedt (3), Thomas Muller (3), Renato Sanches (2), Sarpreet Singh, Serge Gnabry, Alexander Nollernberger ve Leon Dajaku'dan gelirken bir golü de rakip oyuncu Dietrich kendi ağlarına yolladı.

Bayern Münih, 2018 yazında yine Rottach-Egern ile hazırlık maçında karşılaşmış ve mücadeleyi 20-2 kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bayern Münih Rottach-Egern

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