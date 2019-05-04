Bayern Münih 3 - 1 Hannover 96 (Bundesliga)

Bayern Münih, Bundesliga'nın 32. haftasında sahasında Hannover 96 ile karşılaştı.
Ev sahibi ekip, ilk yarıyı 27. dakikada Robert Lewandowski ve 40. dakikada Leon Goretzka'nın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.
Hannover 96 ikinci yarıda Jonathas'ın 51. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 2-1 yaptığı müsabakada Bayern Münih, 84. dakikada Frank Ribery ile bulduğu golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Jonathas'ın 55. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesinden dolayı konuk ekip kalan bölümde 10 kişi mücadele etti.
Bayern Münih puanını 74'e çıkarırken, Hannover 96 ise 18 puanla 18. ve son sırada kaldı.
Günün diğer karşılaşmalarında Hertha Berlin, sahasında milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart'ı 3-1, Wolfsburg ise Nürnberg'i 2-0 mağlup etti.
Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim maçı ise 2-2 berabere sonuçlandı.
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