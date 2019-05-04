SPOR

Bayern Münih 3 - 1 Hannover 96 (Bundesliga)

ALMANYA HABERLERİ  | 04.05.2019 20:20 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, sahasında düşme hattında bulunan Hannover 96'yı 3-1 yendi.

Bayern Münih 3 - 1 Hannover 96 (Bundesliga)

Bayern Münih, Bundesliga'nın 32. haftasında sahasında Hannover 96 ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip, ilk yarıyı 27. dakikada Robert Lewandowski ve 40. dakikada Leon Goretzka'nın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Hannover 96 ikinci yarıda Jonathas'ın 51. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 2-1 yaptığı müsabakada Bayern Münih, 84. dakikada Frank Ribery ile bulduğu golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Jonathas'ın 55. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesinden dolayı konuk ekip kalan bölümde 10 kişi mücadele etti.

Bayern Münih puanını 74'e çıkarırken, Hannover 96 ise 18 puanla 18. ve son sırada kaldı.

Günün diğer karşılaşmalarında Hertha Berlin, sahasında milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart'ı 3-1, Wolfsburg ise Nürnberg'i 2-0 mağlup etti.

Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim maçı ise 2-2 berabere sonuçlandı.

PARTNERİnternete en hızlı giren telefonlarİnternete en hızlı giren telefonlar
Yıldız futbolcu o şehirde görüntülendiYıldız futbolcu o şehirde görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayern münih hannover 96 Bundesliga

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Bülent Yıldırım'ın tuttuğu takım ortaya çıktı

Bülent Yıldırım'ın tuttuğu takım ortaya çıktı

Erzurum Bursa'yı yaktı! Flaş skor

Erzurum Bursa'yı yaktı! Flaş skor

Trezeguet transferi açıkladı!

Trezeguet transferi açıkladı!

Süper Lig'de 32 ve 33. haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 32 ve 33. haftanın programı açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

6 gol, 2 kırmızı kartlı çılgın derbi!

6 gol, 2 kırmızı kartlı çılgın derbi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dünya yıldızları tekme tokat kavga etti!

Dünya yıldızları tekme tokat kavga etti!

Ozan Kabak Stuttgart'ı ipten aldı!

Ozan Kabak Stuttgart'ı ipten aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayern Münih 3 - 1 Hannover 96 (Bundesliga)

Bayern rahat kazandı

İlkay Gündoğan için transfer dedikodusu! Münih'te görüntülendi

Yıldız futbolcu o şehirde görüntülendi

Nürnberg 1 - 1 Bayern Münih (Bundesliga)

Bayern fırsat tepti!

Thorgan Hazard, Borussia Dortmund ile anlaştığını açıkladı

Ve Hazard anlaşmayı resmen açıkladı!

Borussia Dortmund 2 - 4 Schalke 04 (Bundesliga)

6 gol, 2 kırmızı kartlı çılgın derbi!

Werder Bremen 2 - 3 Bayern Münih

Leipzig'in rakibi Bayern oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.