Bayern Münih, Atletico Madrid'den Lucas Hernandez ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde istediğini bulamayan ve son 16 turu eşleşmesinde Liverpool'a elenerek taraftarlarını hayalkırıklığına uğratan Bayern Münih, gelecek sezonunun planlarını şimdiden yapmaya başladı.

Önümüzdeki sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Alman devi, Atletico Madrid'in 23 yaşındaki yıldızı Lucas Hernandez ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalandığını açıkladı. Bayern Münih bu transfer için İspanyol kulübüne 80 milyon euro öderken, Bundesliga'nın en pahalı transferine imza atarak rekor kırdı.

'FUTBOL KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ GÜNÜNÜ YAŞIYORUM'



1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak sözleşme 2024 yılında sona erecek.

Atletico Madrid'den Bayern Münih'e transfer olan genç futbolcu Lucas Hernandes de ilk duygularını, 'Futbol kariyerimin en önemli gününü yaşıyorum. Bayern Münih, Avrupa'daki en büyük kulüplerden biri. Atletico her zaman kalbimde olacak, Bayern Münih ile yeni bir adım attığım için mutluyum' şeklinde dile getirdi.

Bayern Münih'in daha önceki rekor transferleri ise şöyle;