Bayern Münih canavar modunu açtı! Tam 105 gol birden

Bundesliga'da liderlik koltuğundaki Bayern Münih, rakibini gole boğdu. Bu sezon 105. golünü atan Alman devi, 44 yıllık rekoru yeniden kırdı.

Emre Şen

Almanya 1. Bundesliga'nın 29. haftası, yıllarca unutulmayacak tarihi bir gövde gösterisine sahne oldu. Şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Bayern Münih, zorlu Millerntor deplasmanında kümede kalma savaşı veren St. Pauli'yi adeta sahadan sildi.

Seyir zevki üst düzey olan maçta Bavyera ekibi rakibini 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk kupasının kulpunu sıkıca tuttu.

GOL YAĞMURU 9. DAKİKADA BAŞLADI

Karşılaşmaya adeta fırtına gibi giren konuk ekip, henüz 9. dakikada genç süperstarı Jamal Musiala'nın golüyle kilidi açtı. İkinci yarıda vites daha da yükseldi; 53'te Leon Goretzka, hemen iki dakika sonra Michael Olise farkı üçe çıkardı. 66. dakikada Nicolas Jackson sahneye çıkarken, 89'da kapanışı yapan Raphael Guerreiro skoru 5-0 olarak tayin etti.

44 YILLIK REKOR TARİHE GÖMÜLDÜ

Bayern Münih bu tarihi galibiyetle sadece 3 puan almadı, aynı zamanda Alman futbol tarihini de yeniden yazdı. St. Pauli filelerine gönderdikleri 5 golle birlikte bu sezonki toplam gol sayısını 105'e çıkaran kırmızı-beyazlılar, yine kendilerine ait olan 44 yıllık "bir sezonda en çok gol atma" rekorunu, ligin bitimine henüz 5 hafta varken paramparça etti!

