Bayern Münih değil, Çaykur Rizespor! Göztepe'ye tam 7 gol attılar...

Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Çaykur Rizespor, ligden düşmesi kesinleşen Göztepe'ye konuk oldu. Mücadelede Çaykur Rizespor 1-0 geriye düşmesine rağmen, 7-1'lik skorla galibiyete ulaştı.

Göztepe'nin golünü 8. dakikada Makana Rudi Baku kaydetti. Çaykur Rizespor'un golleri 16. dakikada Kahraman Demirtaş (kendi kalesine), 19. dakikada Papiss Cisse, 34 ve 53. daikada Gedson Fernandes, 68. dakikada Yusuf Sarı, 78. dakikada Joel Pohjanpalo, 88. dakikada Ronaldo'dan geldi.

GOLLERİN YANI SIRA ASİST YAPTILAR

Çaykur Rizespor'da Yusuf Sarı attığı golün yanı sıra iki de asist yaptı. İki gol atan Gedson Fernandes de bir asit yapan isim oldu. Papiss Cisse de attığı golün dışında maçta bir asist katkısı yaptı.

Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 33'e yükseltti. Göztepe 28 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Göztepe de Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak.



