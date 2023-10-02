Bayern Münih - Leverkusen maçında o an herkesi şaşırttı! Kaleci Ulreich, görüntüden kayboldu...

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Bayern Münih ile Leverkusen karşı karşıya gelmişti. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve heyecan fırtınasına sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, yaşanan bir pozisyon sosyal medyanın gündemine oturdu.

Allianz Arena'da oynanan müsabakanın 59. dakikasında Leverkusen, tehlikeli bir noktadan frikik kazandı.

KALECİ ORTADAN KAYBOLDU

Vuruşun yapıldığı esnada Bayern Münih kalecisi Ulreich, kısa süreliğine görüntüden kayboldu. Mücadeleyi televizyondan izleyen futbolseverler; şaşkınlık yaşarken, gerçek sonradan ortaya çıktı.

Saha çevresindeki sanal reklam panolarının yayın yapılan her kanalda farklı reklamlar gösterilmesini sağlayan bir teknolojiye sahip olmasının Ulreich'ın görüntüden kaybolmasına neden olduğu belirtildi.

Kaleci Ulreich panoların önünden geçerken sistem, kendisini arka plandaki görüntüden ayırt edemedi ve reklamı kalecinin üstüne giydirerek görüntüden kaybetti.

Bu durum, sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.

