Bayern Münih, Robben ve Rafinha ile yeni sözleşme imzaladı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Hollandalı Arjen Robben ve Brezilyalı Rafinha'nın sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ile Sportif Direktör Hasan Salihamidzic tarafından alınan ortak karar ile 34 yaşındaki Robben ve 32 yaşındaki Rafinha'nın sözleşmelerinin bir sezon daha uzatıldığı belirtildi.
Salihamidzic, iki oyuncuyu da kadrolarında tutmaları nedeniyle mutlu olduklarını kaydederek, "Arjen Robben ve Rafinha gelecek sezonki planlarımızda önemli rol oynayacaklar." dedi.
Bayern Münih'e 2009'da transfer olan Robben, Bavyera ekibiyle 7 lig şampiyonluğu, 4 Almanya Kupası ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi yaşadı.
Rafinha ise 2011'de katıldığı Bavyera temsilcisiyle 6 lig şampiyonluğu, 3 Almanya ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.
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