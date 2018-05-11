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Bayern Münih, Robben ve Rafinha ile yeni sözleşme imzaladı!

ALMANYA HABERLERİ  | 11.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Arjen Robben'den kötü haber geldi. Hollandalı futbolcu, Bayern Münih ile sözleşme yeniledi. Ayrıca yine Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Rafinha da Bayern Münih ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Bayern Münih, Robben ve Rafinha ile yeni sözleşme imzaladı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Hollandalı Arjen Robben ve Brezilyalı Rafinha'nın sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ile Sportif Direktör Hasan Salihamidzic tarafından alınan ortak karar ile 34 yaşındaki Robben ve 32 yaşındaki Rafinha'nın sözleşmelerinin bir sezon daha uzatıldığı belirtildi.

Salihamidzic, iki oyuncuyu da kadrolarında tutmaları nedeniyle mutlu olduklarını kaydederek, "Arjen Robben ve Rafinha gelecek sezonki planlarımızda önemli rol oynayacaklar." dedi.

Bayern Münih'e 2009'da transfer olan Robben, Bavyera ekibiyle 7 lig şampiyonluğu, 4 Almanya Kupası ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi yaşadı.

Rafinha ise 2011'de katıldığı Bavyera temsilcisiyle 6 lig şampiyonluğu, 3 Almanya ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

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arjen robben Rafinha bayern münih

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