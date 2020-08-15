Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı gollü maçlarla hatırlanan Bayern Münih, farklı Barcelona galibiyetiyle ilkleri yaşattı. Münih ekibi, ligde grup aşamasından sonraki bir eleme maçında 8 gol atan ilk takım oldu. 10 golün atıldığı müsabaka, eleme turlarındaki en gollü maç olarak da tarihe geçti.

Bayern Münih'in söz konusu 8-2'lik galibiyeti, Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden Barcelona karşısında elde etmiş olması ise ortaya çıkan skorun değerini büyük ölçüde artırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN GOLLÜ 3 MAÇI

Bayern Münih ile Barcelona arasında 10 golün atıldığı 8-2'lik karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nin en gollü 3. maçı olarak kayıtlara geçti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1992-1993 sezonundan itibaren güncel formatına geçmesinden bu yana en gollü müsabaka, Borussia Dortmund ile Legia arasında oynandı.

Almanya ekibi Borussia Dortmund, Kasım 2016'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Polonya temsilcisi Legia'yı 8-4 mağlup etti. 12 golün atıldığı bu karşılaşma, "Devler Ligi"nin en gollü maçı olarak zirvede yer aldı.

Ligin en gollü ikinci maçı, Fransa'nın Monaco ile İspanya'nın Deportivo takımları arasında yaşandı. Monaco, Kasım 2003'te 11 gol kaydedilen mücadelede Deportivo'yu 8-3 yendi. Öte yandan turnuvanın eski formatındaki en gollü müsabakada ise taraftarlar 14 kez gol sevinci yaşadı. 1969-1970 sezonunda Hollanda ekibi Feyenoord, İzlanda temsilcisi Reykjavik ile oynadığı maçı 12-2 kazandı.