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Bayern Münih'te Benjamin Pavard koronavirüse yakalandı

18.02.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Bayern Münih'te Benjamin Pavard koronavirüse yakalandı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te Benjamin Pavard'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Bayern Münih'te Benjamin Pavard koronavirüse yakalandı. Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Fransız savunma oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Pavard'ın karantinaya alındığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi. Bavyera ekibinde Pavard'ın yanı sıra, geçen hafta Kovid-19'a yakalanan Thomas Müller de karantinada bulunuyor. Bayern Münih'te ocak sonunda ise Javi Martinez ile Leon Goretzka'nın Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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