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Bayern Münih'te skandallar bitmiyor! Lucas Hernandez karısını Ronaldo'nun eski sevgilisiyle aldattı

28.04.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman ekibi Bayern Münih'te skandallar bitmiyor. Takımın yıldız isimlerinden Fransız defans oyuncusu Lucas Hernandez'in eşi Amelia Lorente sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oyuncunun kendisini model Cristina Buccino ile aldattığını ifade etti. İşte detaylar...

Bayern Münih'te skandallar bitmiyor! Lucas Hernandez karısını Ronaldo'nun eski sevgilisiyle aldattı
Lucas Hernandez

Lucas Hernandez

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Alman devi Bayern Münih'te skandalların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce takımın iki yıldızı Sadio Mane ile Leroy Sane arasında kavga yaşanmış ikili yumruk yumruğa birbirine girerken, tarafları oyuncular sakinleştirmişti.

Alman ekibinde bu kez başka bir skandalla gündeme gelen isim ise Fransız defans oyuncusu Lucas Hernandez oldu. 27 yaşındaki oyuncunun eşi Amelia Lorente, yaptığı açıklamada Hernandez'in kendisini model Cristina Buccino ile aldattığını ifade etti.

Daha önce basında Hernandez ile Buccino arasında bir ilişki olduğuna dair çıkan haberlere sessiz kalan Lorente, önceki gün yaptığı paylaşımla ikili arasındaki ilişki olduğunu belirtti.

"İKİ ÇOCUĞUNUN OLDUĞUNU UNUTMA"

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Instagram hesabından bir paylaşım yapan Lorente, "Artık oyun oynamayı bırakabilirsin Lucas. Onu sana hediye ediyorum Cristina. Sadece bir daha gelip göremeyeceğin iki çocuğun olduğunu unutma." diyerek sert ifadeler kullandı. Ayrıca Lorente, Instagram hesabından Lucas Hernandez ile olan tüm paylaşımlarını sildi.

BERABER YEMEĞE ÇIKMIŞLARDI

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Cristina Buccino'nun ismi, daha önce de Cristiano Ronaldo ile anılmış ve 2016 yılında iki ismin buluştuğu haberleri yayılmıştı O dönemde Ronaldo ile buluştuğunu doğrulayan İtalyan model, "Ronaldo ile buluştuğum doğru. Birbirimizi fark ettik, göz göze geldik ve bir beyefendi gibi beni yemeğe davet etti. O harika bir insan." sözlerini sarf etmişti.

KOLAROV İLE DE ANILDI

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Cristina Buccino'nun ismi daha önce Sırp futbolcu Aleksandr Kolarov ile de anılmıştı.

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