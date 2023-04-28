Bayern Münih'te skandallar bitmiyor! Lucas Hernandez karısını Ronaldo'nun eski sevgilisiyle aldattı

Alman devi Bayern Münih'te skandalların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce takımın iki yıldızı Sadio Mane ile Leroy Sane arasında kavga yaşanmış ikili yumruk yumruğa birbirine girerken, tarafları oyuncular sakinleştirmişti.

Alman ekibinde bu kez başka bir skandalla gündeme gelen isim ise Fransız defans oyuncusu Lucas Hernandez oldu. 27 yaşındaki oyuncunun eşi Amelia Lorente, yaptığı açıklamada Hernandez'in kendisini model Cristina Buccino ile aldattığını ifade etti.

Daha önce basında Hernandez ile Buccino arasında bir ilişki olduğuna dair çıkan haberlere sessiz kalan Lorente, önceki gün yaptığı paylaşımla ikili arasındaki ilişki olduğunu belirtti.

"İKİ ÇOCUĞUNUN OLDUĞUNU UNUTMA"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Lorente, "Artık oyun oynamayı bırakabilirsin Lucas. Onu sana hediye ediyorum Cristina. Sadece bir daha gelip göremeyeceğin iki çocuğun olduğunu unutma." diyerek sert ifadeler kullandı. Ayrıca Lorente, Instagram hesabından Lucas Hernandez ile olan tüm paylaşımlarını sildi.

BERABER YEMEĞE ÇIKMIŞLARDI

Cristina Buccino'nun ismi, daha önce de Cristiano Ronaldo ile anılmış ve 2016 yılında iki ismin buluştuğu haberleri yayılmıştı O dönemde Ronaldo ile buluştuğunu doğrulayan İtalyan model, "Ronaldo ile buluştuğum doğru. Birbirimizi fark ettik, göz göze geldik ve bir beyefendi gibi beni yemeğe davet etti. O harika bir insan." sözlerini sarf etmişti.

KOLAROV İLE DE ANILDI

Cristina Buccino'nun ismi daha önce Sırp futbolcu Aleksandr Kolarov ile de anılmıştı.

