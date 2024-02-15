Bayern Münih'te tehlike çanları çalmaya başladı! Alman taraftarlar çılgına döndü: ''Hemen kovun''

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Lazio'ya 1-0 mağlup oldu ve Alman taraftarlar teknik direktör Tuchel'e büyük tepki gösterdi.
Almanya Ligi'nde de liderliği Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih'te taraftarlar Tuchel'in görevi bırakmasını istiyor. Sosyal medyada taraftarlar Tuchel için ''hemen kovun'' şeklinde paylaşımlar yapmaya başladı.
Bayern Münih yönetiminin sezon sonunu beklemeden Tuchel'in görevine son vermesi bekleniyor. Alman devinin teknik direktörlüğü için konuşulan isim ise Jose Mourinho...