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  4. Bayern Münih'te tehlike çanları çalmaya başladı! Alman taraftarlar çılgına döndü: ''Hemen kovun''

Bayern Münih'te tehlike çanları çalmaya başladı! Alman taraftarlar çılgına döndü: ''Hemen kovun''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.02.2024 14:08 | Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Lazio'ya 1-0 mağlup olan Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel için tehlike çanları çalmaya başladı. Ligde de liderliği Leverkusen'e kaptıran Alman devinde kötü bir sezon geçiriliyor.

Bayern Münih'te tehlike çanları çalmaya başladı! Alman taraftarlar çılgına döndü: ''Hemen kovun''

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Lazio'ya 1-0 mağlup oldu ve Alman taraftarlar teknik direktör Tuchel'e büyük tepki gösterdi.

AYRILMASINI İSTİYORLAR

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Almanya Ligi'nde de liderliği Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih'te taraftarlar Tuchel'in görevi bırakmasını istiyor. Sosyal medyada taraftarlar Tuchel için ''hemen kovun'' şeklinde paylaşımlar yapmaya başladı.

GÖREVDEN ALINACAK

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Bayern Münih yönetiminin sezon sonunu beklemeden Tuchel'in görevine son vermesi bekleniyor. Alman devinin teknik direktörlüğü için konuşulan isim ise Jose Mourinho...

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