SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Bayern Münih'te Thiago Alcantara 3 hafta forma giyemeyecek

Bayern Münih'te Thiago Alcantara 3 hafta forma giyemeyecek

ALMANYA HABERLERİ  | 12.06.2020 17:45 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in İspanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Bayern Münih'te Thiago Alcantara 3 hafta forma giyemeyecek

Bayern Münih Kulübü, Almanya Kupası yarı finalinde Eintracht Frankfurt'a karşı 2-1 kazanılan maçta sakatlanan Alcantara'nın kasığından operasyon geçirdiğini duyurdu.

Üç hafta forma giyemeyeceği açıklanan 29 yaşındaki Alcantara'nın 4 Temmuz'da Bayer Leverkusen ile oynanacak kupa finaline yetişmesinin beklendiği ifade edildi. Thiago Alcantara, bu sezon Bayern Münih formasıyla 35 maça çıktı ve 3 gol attı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Almanya Kupası'nın ilk finalisti LeverkusenAlmanya Kupası'nın ilk finalisti Leverkusen
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Fenerbahçe ve Beşiktaş onun peşinde

Fenerbahçe ve Beşiktaş onun peşinde

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Sneijder'den G.Saray taraftarına müjde

Sneijder'den G.Saray taraftarına müjde

Rebrov Fenerbahçe hakkında konuştu

Rebrov Fenerbahçe hakkında konuştu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Messi ve Ronaldo'yu farka boğdu!

Messi ve Ronaldo'yu farka boğdu!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Müjdeli haber! O maçlar şifresiz

Müjdeli haber! O maçlar şifresiz

Ozan Kabak için dudak uçuklatan teklif!

Ozan Kabak için dudak uçuklatan teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayern Münih'te Thiago Alcantara 3 hafta forma giyemeyecek

Bayern Münih'te şok sakatlık

Galatasaray'dan Mario Götze hamlesi

Cimbom'dan transfer bombası

ÖZET | Saarbrücken - Bayern Leverkusen maç sonucu: 0-3

Almanya Kupası'nın ilk finalisti Leverkusen

ÖZET | Werder Bremen - Wolfsburg: 0-1

Wolfsburg, Werder Bremen'i devirdi

Florian Wirtz, Nuri Şahin'in 15 yıllık rekorunu kırdı

Nuri Şahin'in 15 yıllık rekorunu kırdı

ÖZET |Borussia Dortmund - Hertha Berlin maç özeti: 1-0

Emre attı, Dortmund 3 puana uzandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.