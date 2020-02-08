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Bayern Münih'ten Cristiano Ronaldo açıklaması

ALMANYA HABERLERİ  | 08.02.2020 12:44 | Son Güncelleme

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in Başkanı Herbert Hainer, Juventus'ta top koşturan Cristiano Ronaldo için sürpriz bir açıklama yaptı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in Başkanı Herbert Hainer, Juventus'ta top koşturan Cristiano Ronaldo konusunda sürpriz bir açıklama yaptı.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, "Medyada birçok transfer haberi dolaşıyor, Cristiano da bunlardan biri ama bence bizim için yaşlı" sözlerini kullandı.

"35 yaşında girmiş olabilirim ama biyolojik yaşım 25" şeklinde konuşan Ronaldo bu sezon Juventus formasıyla 27 maçta 22 gol ve 3 asistle oynadı.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Bundesliga bayern münih Herbert Hainer juventus cristiano ronaldo

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