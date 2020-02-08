Bayern Münih'ten Cristiano Ronaldo açıklaması

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in Başkanı Herbert Hainer, Juventus'ta top koşturan Cristiano Ronaldo konusunda sürpriz bir açıklama yaptı.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, "Medyada birçok transfer haberi dolaşıyor, Cristiano da bunlardan biri ama bence bizim için yaşlı" sözlerini kullandı.

"35 yaşında girmiş olabilirim ama biyolojik yaşım 25" şeklinde konuşan Ronaldo bu sezon Juventus formasıyla 27 maçta 22 gol ve 3 asistle oynadı.

(SPORX)

