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  4. Bayern Münih üst üste 8. kez şampiyon oldu

Bayern Münih üst üste 8. kez şampiyon oldu

ALMANYA HABERLERİ  | 16.06.2020 23:31 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, üst üste 8. kez şampiyon oldu.

Bayern Münih üst üste 8. kez şampiyon oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, üst üste 8. kez şampiyon oldu.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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