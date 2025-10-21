SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Bayern Münih, Vincent Kompany’nin sözleşmesini uzattı

Alman ekibi Bayern Münih, Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany ile yola devam etme kararı aldı.

Bayern Münih, Vincent Kompany’nin sözleşmesini uzattı

Bavyera ekibinin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilk senesinde Alman ekibi ile şampiyonluk ipini göğüsleyen antrenörün 2027 yılında bitecek olan sözleşmesinin 2029 yılına dek uzatıldığı belirtildi.

İmza töreninde konuşan Vincent Kompany ise "Bayern Münih’e ilk günden beri bana gösterdikleri güven ve çalışma ortamı için minnettarım, onur duyuyorum ve teşekkür etmek istiyorum. Sanki burada çok daha uzun süredir çalışıyormuşum ve kulübü iyi tanıyormuşum gibi hissediyorum. Şimdiye kadar harika bir deneyimdi. Harika bir yolculuğa başladık. Sıkı çalışmaya ve daha fazla başarıyı kutlamaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük kariyerine ülkesinin Anderlecht takımında başlayan Kompany, İngiliz ekibi Burnley’i de çalıştırdıktan sonra geçtiğimiz sezon başında Bayern Münih’in yolunu tuttu. İlk senesinde Bundesliga’da mutlu sona ulaşan Vincent Kompany, bu sezon başında Bayern Münih ile Süper Kupa’yı da kaldırdı.

Kaynak: İHABu içerik Berker İşleyen tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkinci Fatih Portakal vakası! Ersin Düzen gelen mesajı okurken istemeden küfrettiİkinci Fatih Portakal vakası! Ersin Düzen gelen mesajı okurken istemeden küfretti
Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu!Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Bayern München son dakika imza sözleşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

En ucuz 10 otomobil modeli belli oldu!

En ucuz 10 otomobil modeli belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.