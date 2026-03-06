SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

Fenerbahçe’de takımın yıldız isimlerinden Asensio Gaziantep FK deplasmanına götürülmemişti. Sarı-Lacivertliler Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürürken İspanyol isim ağrı hissederek antrenmanı yarıda bıraktı. MR’a giren Asensio’nun durumuna cumartesi günü karar verilecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı
Cevdet Berker İşleyen
Marco Asensio

Marco Asensio

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’de Gaziantep FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için deplasman kadrosuna alınmayan Marco Asensio ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

Fenerbahçe de Samsunspor maçı öncesi bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı 1

Sarı-lacivertli ekip, ligde Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken İspanyol yıldız antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Ancak antrenman sırasında ağrı hisseden Asensio çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

'MR' ÇEKİLDİ

Yaşadığı rahatsızlığın ardından sağlık kontrolünden geçirilen tecrübeli futbolcunun MR görüntülemesi yapıldı. Oyuncunun son durumuna ilişkin kararın 7 Mart Cumartesi günü netleşmesi bekleniyor.

TAKIMIN EN İYİLERİNDEN

Fenerbahçe de Samsunspor maçı öncesi bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı 3

Fenerbahçe formasıyla bu sezon taraftarın en çok öne çıkan isimlerinden biri olan Asensio, Süper Lig’de 20 karşılaşmada görev aldı. İspanyol yıldız bu maçlarda 11 gol ve 10 asistlik katkı sağlayarak takımına önemli bir skor katkısı verdi.

Türkiye Kupası’nda ise 2 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayrılık sadece 3 ay sürdü! Süper Lig'de çok sürpriz imza: Volkan Demirel geri döndüAyrılık sadece 3 ay sürdü! Süper Lig'de çok sürpriz imza: Volkan Demirel geri döndü
Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Avrupa şampiyonu olduMilli para halterci Abdullah Kayapınar, Avrupa şampiyonu oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Marco Asensio Samsunspor Sakatlık son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İsrail'den Beyrut ve Tahran'a yeni saldırılar

İsrail'den Beyrut ve Tahran'a yeni saldırılar

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Akaryakıta çifte zam! Tarih belli oldu: Benzin ve motorin ne kadar?

Akaryakıta çifte zam! Tarih belli oldu: Benzin ve motorin ne kadar?

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.