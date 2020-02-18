Bayi Toplantısı ekibinden kahkaha tufanı

Yılın en çok beklenen yerli komedi filmlerinden biri olan Bayi Toplantısı filminin ekibi, Youtube’un sevilen kanallarından biri olan Post42’nin “Soğuk Savaş” programına konuk oldu. İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Büşra Pekin programın formatı gereği birbirinden soğuk esprileriyle kahkaha tufanı estirdi. “Gülersen kaybedersin” mottosuyla yola çıkan Soğuk Savaş programında yaşanan kahkaha dolu anları aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

BAYİ TOPLANTISI KONUSU

Bayi Toplantısı, mecburen katıldıkları bayi toplantısında kendilerini birbirinden eğlenceli maceraların içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının hikayesini konu ediyor. Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini efnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir. Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.