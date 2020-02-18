Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bayi Toplantısı ekibinden kahkaha tufanı

Bayi Toplantısı ekibinden kahkaha tufanı

basak.deniz basak.deniz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Vizyon için geri sayan Bayi Toplantısı filminin 3 başrol oyuncusu İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Büşra Pekin Youtube’un popüler kanallarından Post42’nin “Soğuk Savaş” programına konuk oldu. Soğuk esprilerin havada uçtuğu programda kahkaha tufanı yaşandı.

Bayi Toplantısı ekibinden kahkaha tufanı

Yılın en çok beklenen yerli komedi filmlerinden biri olan Bayi Toplantısı filminin ekibi, Youtube’un sevilen kanallarından biri olan Post42’nin “Soğuk Savaş” programına konuk oldu. İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Büşra Pekin programın formatı gereği birbirinden soğuk esprileriyle kahkaha tufanı estirdi. “Gülersen kaybedersin” mottosuyla yola çıkan Soğuk Savaş programında yaşanan kahkaha dolu anları aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

BAYİ TOPLANTISI KONUSU

Bayi Toplantısı, mecburen katıldıkları bayi toplantısında kendilerini birbirinden eğlenceli maceraların içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının hikayesini konu ediyor. Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini efnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir. Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Youtuberlar fena kapıştı: Ne kadar pissin?Youtuberlar fena kapıştı: Ne kadar pissin?
GTA V hileleri ile oyunun altını üstüne getirin!GTA V hileleri ile oyunun altını üstüne getirin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayi Toplantısı, Bayi Toplantısı oyuncular, Bayi Toplantısı konusu, soğuk savaş,

En Çok Okunan Trend Haberler

Tuvana Türkay ve Onur Tuna aşkı bu yalanı kaldırabilecek mi?

Tuvana Türkay ve Onur Tuna aşkı bu yalanı kaldırabilecek mi?

Youtuberlar fena kapıştı: Ne kadar pissin?

Youtuberlar fena kapıştı: Ne kadar pissin?

Seç, beğen, izle: Scarlett Johansson filmleri…

Seç, beğen, izle: Scarlett Johansson filmleri…

Bayi Toplantısı ekibinden kahkaha tufanı

Bayi Toplantısı ekibinden kahkaha tufanı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Mercedes A-180 Sedan fiyatı ve özellikleri

Mercedes A-180 Sedan fiyatı ve özellikleri

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Simitçinin elinde kalan bütün simitleri alan o iş adamı konuştu!

Simitçinin elinde kalan bütün simitleri alan o iş adamı konuştu!

Sivas Valisi Salih Ayhan'a güldüren tatil mesajları

Sivas Valisi Salih Ayhan'a güldüren tatil mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merve Özkaynak test etti: Diğer Youtuberların makyaj malzemeleri ne kadar temiz?

Youtuberlar fena kapıştı: Ne kadar pissin?

Scarlett Johansson filmleri… Seç, beğen, izle!

Seç, beğen, izle: Scarlett Johansson filmleri…

Danla Bilic ve Danilo Zanna’dan kahkaha dolu anlar

Danla Bilic ve Danilo Zanna’dan kahkaha dolu anlar

Penguenler de insanlar gibi konuşuyor!

Penguenler de insanlar gibi konuşuyor!

En iyi gizem filmleri… İzlerken şoke olacaksınız!

Her tahmininizi suya düşürecek gizem filmleri…

En iyi savaş filmleri listesi… Savaşı bir de bu filmlerde izleyin

Kılıçları kuşanın savaşa gidiyoruz! Karşınızda en iyi savaş filmleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.