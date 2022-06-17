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Bayılarak yediğiniz patates zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

17.06.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıtlık zamanları insanlığı adeta kurtaran 7’den 70’e çoğu kişinin sevdiği besinlerin başında geliyor. Kahvaltı, öğle, akşam yemeği, atıştırmalık... Patatesi her şekilde pişirip yiyebilirsiniz. Ancak mutfaklardan eksik olmayan patatese dikkat etmediğiniz takdirde yiyeni zehirleyebilir! En sevdiğiniz yemeğin sizi hastanelik etmesini istemiyorsanız mutlaka dikkat edin!

Bayılarak yediğiniz patates zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

Patates, doyurucu ve lezzetli besinlerin başında geliyor. Dünya tarihinde yer alan kıtlık döneminde insanlığı açlıktan kurtaran patates dünyanın dört bir tarafında sıklıkla tüketiliyor. Yemeğinden püresine, yumurtalı tariflerden haşlamalara girdiği her yemeği güzelleştiren patatesi tüketirken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir püf noktası var.

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PATATESE İYİ BAKIN

Bazen eski patatesler veya çok fazla ışığa maruz kalmış patatesler yeşile dönmeye başlar. Bu patatesler vücutta istenmeyen sorunlara neden olurlar. Bir patateste en ufak bir yeşil leke varsa ve bunun dışında sert, filizlenmemiş, kırışıksız ve patates gibi kokuyorsa ve sebze soyucu ile bir veya iki geçişte yeşilin izi gidiyorsa kullanabilirsiniz. Ancak patateste yeşil renk, filiz varsa asla tüketmemelisiniz.

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Patates buruşmuşsa veya bariz bir çürük patates kokusu varsa kesinlikle tüketmeyin. Sağlık için tüm patatesleri yeşillik görünmeden önce kullanmanız ve her zaman serin, kuru ve karanlık bir yerde saklamanız gerekiyor.


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