Bayındır 23. Uluslararası Çiçek Festivali sona erdi

İZMİR (AA) - İzmir’in Bayındır ilçesinde 5 Mayıs'ta başlayan "Bayındır 23. Uluslararası Çiçek Festivali", şarkıcı Hakan Altun konseriyle sona erdi.

Bayındır Şehir Stadı'ndaki kapanış programı, belediye tarafından düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen tarafından verilmesiyle başladı.

Programda konuşan Demirezen, "Bu yıl 23'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz uluslararası çiçek festivalimizin son gecesindeyiz. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl festivalde görüşmek dileğiyle. İlçemizde her yıl düzenlediğimiz festivallerimiz önem kazanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Demirezen, şarkıcı Hakan Altun'a da teşekkür etti.

Festivalin kapanış programında sahne alan Hakan Altun da Bayındır'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Altun'un konseri yaklaşık 2 saat sürdü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz