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Bayırköy’de pazara sosyal mesafe ayarı

BİLECİK HABERLERİ  | 11.04.2020 13:24 | Son Güncelleme

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde her hafta kurulan pazarda sosyal mesafe düzenlenmesi yapıldı.Bayırköy’de her hafta belli bir günde kurulan belde pazarından belediye ekiplerince pazarcı esnafı ve müşteri arasından sosyal mesafe ayarlanarak, güvenlik şeridi geçildi.

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde her hafta kurulan pazarda sosyal mesafe düzenlenmesi yapıldı.
Bayırköy’de her hafta belli bir günde kurulan belde pazarından belediye ekiplerince pazarcı esnafı ve müşteri arasından sosyal mesafe ayarlanarak, güvenlik şeridi geçildi. Bu anlamda müşteriler hiç bir sebze ve meyveyi elini süremezken, müşteri ve pazarcı arasındaki temasta kesildi. Belediye görevlileri ayrıca esnafa ve vatandaşa ücretsiz olarak maske ve eldiven dağıtırken, sağlıkçılar tarafından pazara her girenin ateşi ölçüldü.

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