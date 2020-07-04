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Bayraklı Belediyesinden ’mutluluk’ kampanyası

İZMİR HABERLERİ  | 04.07.2020 11:00 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahibi çocukları bisiklet sahibi yapmak amacıyla kampanya başlattı.

Bayraklı Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahibi çocukları bisiklet sahibi yapmak amacıyla kampanya başlattı. "Eski Bisikletin Mutluluk Olsun" sloganıyla yardımseverlerden toplanacak kullanılabilir durumdaki bisikletler, tamir edilip boyanacak ve eylül ayındaki Dünya Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında imkanı kısıtlı olan çocuklara hediye edilecek.
İlçedeki bisikletli ulaşım planları üzerinde çalışan Bayraklı Belediyesi, bu kapsamda bisiklet yollarını artırarak, karbon salınımını da azaltmayı hedefliyor. "Eski Bisikletin Mutluluk Olsun" projesiyle kullanılmayan bisikletlerin toplanıp tamir edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amaçlanıyor. İlk günden 5 bisikletin bağışlandığı kampanyaya İzmir’in merkez ilçelerinin tamamından katılımın sağlanması beklenirken, belediye ekipleri tüm duyarlı vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet ediyor. Ekipler, 0 232 477 20 00 / 2527 telefon numarasından belediyeye ulaşan vatandaşların evlerine giderek, kullanılabilir durumdaki eski bisikletleri teslim alıyor. Belediye imkanlarıyla tamir edilip, boyanarak yenilenen bisikletler, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki etkinliklerde dağıtılmak üzere hazır hale getiriliyor.

Herkesi desteğe davet ediyoruz
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı’yı çocukların ve gençlerin omuzlarında yükselteceğiz. Onlar bizim geleceğimiz. Bu kapsamda eylül ayındaki Avrupa Hareketlilik Haftası bizim için önemli. Başlattığımız kampanya ile durumu kısıtlı olan çocuklarımızı bisiklet sahibi yapmak ve bununla birlikte de ilçemizde bisiklet kullanımı konusunda farkındalık sağlamak istiyoruz. Bunun için herkesi kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

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